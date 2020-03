"Vi metto l'esercito nel portone!": l'esilarante messaggio del "De Luca" di Tumitubi

In un momento delicato come quello che sta vivendo la nostra nazione ed il mondo intero non deve mancare l'ironia. Proprio per questo da Tumitubi hanno rispolverato il "De Luca" di pezza che ha voluto mandare un nuovo messaggio alla cittadinanza.