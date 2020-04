Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Libera Uscita": video Fb di Solo per chi ama Salerno, alba affollata in città

Innumerevoli persone si sono riversate in strada per correre o passeggiare, all'alba del 27 aprile, a seguito dell'ordinanza regionale che consente attività motorie in orari specifici