"Vogliamo ripartire": il grido d'aiuto degli imprenditori della ristorazione

E' toccante il video che ha come protagonisti alcuni imprenditori salernitani che, da quasi un mese, sono stati costretti a chiudere a causa dell'emergenza sanitaria. Il loro è uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi che, da esclusivamente sanitaria, si è trasformata velocemente anche in economica. Il video, lanciato dalla pagina facebook Imprenditori Italiani - Partite IVA è diventato rapidamente virale con quasi 10mila visualizzazioni su facebook.

In questa tragedia che ci ha costretto a chiudere, lo abbiamo fatto con coscienza ed amore per la nostra terra, azzerando le nostre uniche fonti di guadagno. Non apriremo responsabilmente fino a quando il pericolo non sarà cessato. Ma lo Stato finora ci ha abbandonati, stanziando elemosine più che aiuti veri e concreti. Oltre al danno non ci sia anche la beffa, lo Stato faccia lo Stato e non ci faccia morire: anche noi dovremo ripartire! Lo dobbiamo alle nostre famiglie, ai nostri utenti, alla nostra Italia ferita che dovrà tornare alla normalità. #nonfatecimorire #vogliamoripartire