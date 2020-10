Ginnastica ritmica, Salerno grande con la Poseidon

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al Country Sport, in Contrada Santa Caterina di Capriglia Irpina (AV), si è svolta la 1^ prova del campionato regionale di categoria ritmica della Federazione Ginnastica d'Italia con l'organizzazione a cura della locale società Danza e Ginnastica Gymnikos. Il responso della giuria, presieduta da Alessia Mari con Marina De Santo e Liliana Leone in giuria superiore, ha assegnato il successo nella categoria allieve a Giulia Hoopgood della Poseidon Salerno di Daniela e Michela Rinaldi. Il sodalizio granata ha bissato poi il gradino più alto del podio con Anna Raffaella Tucci nelle junior 1^ fascia e triplicato con Berenice Attardi (nella foto) nella categoria senior. Nelle allieve 2^ fascia la migliore è risultata Alessia Cuorvo della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, mentre nelle junior 2^ fascia ha prevalso Lorenza Gargiulo della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo. Complessivamente sono scese in pedana 21 ginnaste, oltre alla già citate Poseidon, Veseva e Sorrento, si sono cimentate nell'impegnativo programma tecnico anche le società : Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi, Juvenilia e D&G Metelliana, entrambe di Cava dè Tirreni guidate rispettivamente da Elvira Viscito e Daniela Iantorno, Lasisì Battipaglia di Filomena Domini, Arbostella Salerno di Rosaria Fiumara. Appuntamento al 6 marzo per la seconda e decisiva prova, nello stesso impianto irpino, per l'assegnazione dei titoli regionali e le qualificazioni per l'interregionale Sud in programma a Chieti.