Angri. Il mensile Angri '80, festeggia i suoi primi 40 anni A partire dalle ore 18,00, a cura della Pro Loco Angri, presso la Casa del Cittadino, un incontro dibattito sul tema: 40 anni al servizio di Angri e degli Angresi. Testimonianze, riflessioni, prospettive. Si prepara, per il 15 dicembre, la festa per i primi 40 anni di Angri '80, il giornale di Angri e degli Angresi , edito dal Centro Iniziative Culturali, ultimamente premiato con un riconoscimento, dell'Assostampa Valle del Sarno, dal presidente Salvatore Campitiello durante il premio alla memoria Mimmo Castellano che si è svolto a Pagani. All'appuntamento ci saranno tutti coloro che in questi anni hanno scritto o collaborato al giornale. E attraverso aneddoti racconti ed episodi si rivivranno i quarant'anni di questo giornale che di fatto non è mai cambiato nell'aspetto e nella sostanza. Dopo i saluti di Aldo Severino presidente della Pro Loco Angri, promotrice della serata evento, ci saranno le introduzioni di Salvatore Campitiello, Presidente Assostampa, di Enzo La Mura Cofondatore del Centro Iniziative Culturali, del direttore di Angri '80 Antonio Lombardi. Le conclusioni sono affidate a Luigi D'Antuono Presidente Centro Iniziative Culturali. La moderazione e il coordinamento è di Pippo Della Corte, giornalista e corrispondente del Il Mattino. Previsti interventi programmati di don Luigi La Mura, Maria Rossi, Gianfranco D'Antonio, Enzo Gallo, Savino Giordano, Luigi Montella, Paolo Novi, Antonino Pastore, Lino Picca, Enzo Raiola, Gianni Rossi, Gennaro Schettino.