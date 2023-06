Cani abbandonati in estate: Emergenza24 attiva un numero per le segnalazioni

L’estate è arrivata e con lei il rischio che si confermi la bruttissima abitudine di abbandonare gli amici a quattro zampe prima di andare in vacanza. Per questo Emergenza 24, network europeo della comunicazione di emergenza nei social, ha attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore su 24 per segnalare casi di abbandono o maltrattamenti su animali. Il numero è 392 5220090 (SMS o WhatsApp solo testuale e non messaggi vocali) contro l’abbandono di animali o per segnalare maltrattamenti su animali.

I numeri

Purtroppo i numeri sull’abbandono di animali domestici nei mesi estivi in Italia parlano di oltre 60.000 casi. Per contrastare il fenomeno degli abbandoni estivi e il maltrattamento di animali Emergenza24 ha avviato dal 2012 una campagna denominata #SalvaUnAmico e dal 2018, grazie alla collaborazione di Hill’s Pet Nutrition Italia e Amici di Casa Coop ha attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore su 24. Alla luce delle tantissime segnalazioni, Emergenza24 ha identificato per #SalvaunAmico un semaforo, in gergo “triage”, in grado di indicare la severità delle situazioni:

CODICE ROSSO nel caso di animali su strada o autostrada in situazione di pericolo di vita o costituenti pericolo per la circolazione oppure animali in situazione di pericolo di vita, feriti o investiti su strada o autostrada.

CODICE GIALLO contraddistingue animali in stato di abbandono, sofferenti, bisognosi di cure, acqua o cibo o animali in condizioni di cattività, maltrattamento, violenza o crudeltà.

CODICE VERDE usato nelle situazioni con animali in condizione di lungo abbandono, ospitati in strutture pubbliche o private tenuti in condizioni non idonee, animali attualmente in custodia ma con necessità di adozione o abbandonati senza vita in strada. Il “semaforo”, con tutte le informazioni ed indicazioni è disponibile all’indirizzo www.salvaunamico.it/triage.