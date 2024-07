"Cedute" come vestiti vecchi: Cloe e Kira adottate insieme in una nuova famiglia, gioia grande al canile di Nocera

Dalla casa al canile. E poi, grazie al Cielo e grazie all'impegno dei volontari, di nuovo a casa. La storia di Cloe e Kira ha commosso il web: le due inseparabili cagnette erano state "cedute" al canile di Nocera, dopo aver trascorso anni in famiglia. Tremanti e terrorizzate in gabbia, le amiche di zampe trasmettevano sofferenza e dolore attraverso i loro occhi, tradite da chi mai avrebbero immaginato. "Quest'anno stiamo raccogliendo cessioni più che abbandoni - racconta Gianna Senatore, referente del canile di Nocera- Per un cane vissuto sempre in casa, trasferirsi dal divano alla struttura è a dir poco traumatico. Il punto è che prima di affidare un cagnolino, occorre essere certi che la famiglia che lo accoglie sia quella giusta, altrimenti per queste povere creature c'è un destino già scritto".

Proprio Gianna Senatore, dopo tanta fatica, è riuscita ad ottenere un'adozione di coppia per Kira e Cloe che hanno raggiunto i loro nuovi proprietari nel Lazio, senza doversi dividere: un lieto fine inaspettato quanto meritato per le due cagnette che, dopo aver vissuto l'abbandono, potranno, insieme, essere abbracciate da una nuova famiglia.