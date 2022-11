Sette splendidi cuccioli cercano casa: senza adozioni, li attende il canile

Sono nati in strada a Controne, 7 splendidi cuccioli: la mamma, una randagina taglia medio piccola, è stata sistemata con prole in un luogo sicuro, e ora sarà sterilizzata e reimmessa sul territorio. I piccoli, 5 maschi e 2 femmine, se non si trovassero famiglie disposte ad accoglierli, finirebbero tristemente canile.

L'appello

Si cercano stalli e/o adozioni in zona, dunque, come reso noto anche a mezzo social dall'animalista Alfredo Riccio. Chi fosse interessato, può contattare direttamente l'amministrazione comunale al numero 329 744 6361.