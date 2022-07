Abbandonate sotto al sole rovente: Dea, Duna e Diana cercano casa

Le povere creature, come spiegano i volontari, versavano in uno stato davvero pietoso. Erano piene di dermatite da pulci , denutrite , in evidente pericolo di vita per il colpo di calore "subito per mano dello scellerato che le ha lasciate lì"