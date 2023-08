Morde il proprietario: Romeo accalappiato e portato in canile, il quartiere insorge

E' stato accalappiato e condotto in canile come "cane mordace", Romeo, un amico di zampa molto conosciuto a Torrione. Pare che abbia dato un morso al suo anziano proprietario: da qui la denuncia della famiglia di quest'ultimo per bloccare Romeo e portarlo "dietro le sbarre".

Tuttavia, il quartiere è insorto a difesa del cagnolone di 10 anni che, al di là dell'episodio segnalato, non avrebbe dato segni di aggressività, secondo le testimonianze dei residenti della zona e degli animalisti. Neppure quando ieri, legato e accerchiato dalle forze dell'ordine, è stato accalappiato. Il timore degli amanti dei cani è che Romeo, abituato a gironzolare tutto il giorno, avrà vita breve in canile, isolato come "mordace". Chiunque volesse disposto ad offrirgli una nuova possibilità e ad adottarlo o a mettergli a disposizione uno stallo, può contattare a mezzo Facebook Ilaria Daddi.