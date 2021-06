I cani in cerca di famiglia a Salerno

Kevin, un bellissimo papillon di 3 anni, è in cerca di una nuova famiglia

Una delle esperienze più belle è quella di essere travolti dall'affetto di un compagno a quattro zampe. Perchè, quindi, non adottare uno splendido compagno che riempirà la casa di allegria, amore ed affetto? La scelta migliore è quella di rivolgersi a canili e gattili per dare un nuovo futuro a degli splendidi compagni di zampa con un grande gesto di solidarietà e responsabilità.

Kevin

Anni: 3

Sesso: Maschio

Genere: Papillon

Su di lui: Ha circa 3 anni ed è cresciuto in una casa con bambini. Purtroppo la sua famiglia non può più prendersene cura. E' stato già dato in pre-affido ma senza i risultati sperati. Adesso è nuovamente in cerca di una nuova famiglia

Info: Canile di Scafati "Gli amici di Snoopy"

Gli Amici di Snoopy

Il canile municipale Gli amici di Snoopy è situato in via Giovanni Battista Casciello 22 a Scafati. Per maggiori informazioni sugli animali da adottare potete rivolgervi alla pagina facebook dedicata.