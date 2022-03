Agropoli, "Pippo" torna dalla proprietaria dopo tre anni

Alle prime luci dell'alba di ieri, le guardie zoofile da Cava de' tirreni insieme al distaccamento di Bellizzi si sono recate ad Agropoli, in un luogo dove era detenuto “Pippo”, un cagnolino di undici anni intestato a una persona che non riusciva più ad averlo .

Il caso

“Nonostante tre anni di bonarie trattative della proprietaria, e pur essendosi rivolta a altri, la situazione non si risolveva. La persona richiedeva un rimborso per le spese di mantenimento sostenute” raccontano sui social le guardie zoofile. La donna, nei giorni scorsi, era stata sentita dalle guardie Vicinanza e Senatore. Ieri, il cagnolino, trovato in buone condizioni, è stato restituito finalmente alla proprietaria.