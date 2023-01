Cava, cagnetta ferita abbandonata in una bacinella

Maltrattata e abbandonata in una bacinella. È la triste storia della piccola Angel, cucciola di 2 mesi circa, salvata dopo essere stata condannata a morte certa in una frazione di Cava.

Il fatto

"Abbiamo un pugno allo stomaco, un magone nel cuore - fa sapere Teresa Salsano del canile di Cava - Purtroppo le sue zampine posteriori non hanno sensibilità e molto probabilmente ha riportato, per cause che non sappiamo, danni irreversibili alla colonna vertebrale che non le permetteranno mai più di camminare, correre, giocare autonomamente". In attesa dell'esito della radiografia, i volontari sperano in un miracolo. Tutti a fare il tifo per la cagnolina, ennesima vittima delle barbarie umane.