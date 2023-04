Solo in strada, a rischio avvelenamento: urge una casa per Timoteo

Urge una casa per Timoteo, un cagnolone senza casa, a rischio avvelenamento. "Noi volontarie siamo piene, non sappiamo dove accoglierlo, abbiamo cuccioli, adulti disabili...Non abbiamo neanche un buco per metterlo in sicurezza", fanno sapere alcuni animalisti.

Cucciolone di circa 10 mesi, carattere dolcissimo, remissivo e accogliente con tutti i suoi simili, si trova a Salerno ma arriva anche al centro Nord. Per info adozione: 3204686174