Arriva "Balto" a Nocera Inferiore: pronta la prima area di sgambamento

E' dedicato a “Balto”, il cane eroe che nel 1925, in Alaska, salvò numerose vite umane, la prima area sgambamento cani di Nocera Superiore. Lo spazio sarà ufficialmente aperto al pubblico lunedì 17 gennaio con l’inaugurazione in programma alle 10:30 nell’area Peep di Croce Malloni. Nel corso della cerimonia, che coincide con la festività di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, è prevista la benedizione dei cani presenti da parte di don Raffaele Corrado, prete della parrocchia Maria SS.ma di Costantinopoli. Il nuovo spazio urbano, interamente dedicato ai cani e totalmente gratuito, porta il nome di “Balto”, un cane da slitta di razza siberian husky, di proprietà del norvegese Leonhard Seppala, che nel 1925, durante un attacco di difterite, trainò la slitta che trasportava l'antitossina nell'ultimo tratto del percorso per portarla nella città di Nome, in Alaska, salvando numerose vite umane.

L’accesso e l’utilizzo dell’Area è disciplinato da alcune di norme di comportamento fra cui la vigilanza costante dei padroni, l’obbligo di raccolta delle deiezioni, il divieto di attività di addestramento e di somministrazione di alimenti. L’iniziativa tiene il passo con le attività di sensibilizzazione e di pubblica utilità già avviate dal sindaco Giovanni Maria Cuofano in condivisione con il Garante degli Animali, Annalisa Carleo, attraverso l’installazione sul territorio dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, della cartellonistica identificativa delle Colonie feline censite dall’Asl presenti sul territorio e degli interventi a difesa degli animali. Prevista, sempre nell’arco di quest’anno, anche l’apertura di una seconda Area Sgambamento che sarà ubicata in viale Europa.