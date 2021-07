Caretta caretta, scoperti altri due nidi nel Cilento

Con queste nuove scoperte, i nidi cilentani salgono a quota 25 su 33 accertati in tutta la regione Campania

Altri due nidi di Caretta Caretta sono stati trovati e scoperti, la scorsa notte, nel Cilento. Il primo è ubicato sulla spiaggia di Ascea, mentre il secondo a Marina di Casal Velino.

I numeri

Con queste nuove scoperte, i nidi cilentani salgono a quota 25 su 33 accertati in tutta la regione Campania. In azione, come da prassi, i volontari dell’Enpa e gli esperti della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, che monitoreranno tutto il processo di nidificazione.