Mirtillo sparisce da Baronissi, proprietaria offre ricompensa: "Aiutatemi a trovarlo"

Un cagnolino, di nome Mirtillo, è scomparso da Caprecano (Baronissi) da sabato scorso. Ha 15 anni, occhi velati per la cataratta, non sente molto bene e indossa solo il collare grigio seresto. La proprietaria è molto preoccupata per le sue condizioni. E, per questo, ha deciso di offrire una ricompensa a chi la aiuterà a ritrovarlo.

Chi lo dovesse trovare può contattare immediatamente i seguenti numeri: 333.6831880 e 334.7038119.