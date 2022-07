Testa di barracuda da 24 ore lasciata sulla spiaggia a Mercatello: puzza insopportabile

Aria irrespirabile a Mercatello a causa di una testa di barracuda trovata ieri sulla spiaggia del Lido Lido. Il gestore ha immediatamente allertato le autorità competenti e la Asl chiedendone la rimozione ma dopo 24 ore non è arrivata nessuna risposta. Numerose le segnalazioni giunte all’U.Di.Con di cittadini esasperati per l’odore forte e nauseabondo che ha pervaso ogni angolo del quartiere orientale di Mercatello. Cittadini letteralmente costretti a barricarsi in casa nonostante l’afa e il forte caldo a causa del forte puzzo.

Il fatto

Esasperato anche il gestore dello stabilimento balneare dell’aria orientale della città chiamato in causa da molti bagnanti e cittadini ma letteralmente impotente. La testa del barracuda è stata spostata in una zona privata dello stabilimento per evitare che sia alla mercè di altri animali o che possa attirare insetti e diventare poi anche causa di problemi igienico sanitari ma altro non è possibile fare senza l’intervento di esperti. "Nonostante le diverse sollecitazioni fatte, al momento nessuna risposta è giunta da chi di competenza con l’immediata conseguenza che è addirittura impossibile restare per strada a causa della puzza persistente.

U.Di.Con - si legge in una nota - chiede un intervento immediato per la rimozione e il corretto smaltimento dei resti imputriditi dell’animale per garantire la tranquillità dei cittadini già provati dalle altissime temperature, per consentire al gestore dello stabilimento di poter svolgere con serenità la propria attività lavorativa e ai bagnanti di godere del mare e della spiaggia".