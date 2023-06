Curiosità a Battipaglia, pesce "manta" avvistato vicino alla riva: foto e video

Tanta curiosità, questa mattina, sul litorale di Battipaglia, dove un pesce “manta” è stato avvistato nello specchio di mare che bagna la spiaggia del lido “Samoa”. Il pesce era in difficoltà perchè non riusciva a tornare in mare aperto.

Questa specie appartiene alla famiglia Myliobatidae: i “manta” sono i giganti della famiglia che possono raggiungere fino a 6,7 metri di larghezza ed arrivando a pesare più di una tonnellata. La sua presenza, ovviamente, ha suscitato la curiosità dei bagnanti, che subito si sono fiondati a riva per fotografarlo e anche per aiutarlo a prendere il largo.