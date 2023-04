Una cagnolina triste e sola cerca casa, l'appello: "Aiutiamola, è buona e ubbidiente"

Una cagnolina triste cerca qualcuno che possa prendersi cura di lei. La piccola è rimasta sola davanti ad una casa abbandonata, dove prima c’erano altre due cagnoline con cui si facevano compagnia. Ma il destino le ha separate. Una cagnolina è stata investita ed ora, purtroppo, è senza una gamba e non può stare più in strada; un’altra, invece, è scomparsa nel nulla.

L'appello

Ora è rimasta soltanto lei. Una nostra lettrice rassicura: “E’ buonissima, dolce, ubbidiente e già sterilizzata: offriamole almeno il posto in un rifugio per toglierla dal pericolo della strada in attesa dell’adozione”. Chi fosse interessato può contattare il numero 3336588973.