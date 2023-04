Passeggiata al lungomare per i cagnolini senza famiglia: l'iniziativa

Un sabato mattina davvero speciale, quello appena trascorso, per tanti amici di zampa senza famiglia. La

Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane di Salerno insieme agli studenti Erasmus, ha organizzato una passeggiata per alcuni degli ospiti del canile.

"Per molti dei nostri cuccioli è stata la prima volta fuori da un box del canile: nonostante il timore iniziale, grazie alla dolcezza e alla pazienza dei ragazzi, piano piano hanno cominciato a passeggiare e a divertirsi, oltre che a ricevere tantissime coccole", raccontano i volontari. I cagnolini sono adottabili anche al centro e nord Italia. Per info (tramite whatsapp): 3293540802 o 3270428428.