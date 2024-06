Cagnolino anziano abbandonato a Salerno: recuperato tra le auto da morte certa, ora Ninuccio cerca casa

Abbandonato da chi avrebbe dovuto amarlo per la vita, è stato recuperato non senza difficoltà dall'animalista Ilaria Daddi, un cagnolino che correva all'impazzata disperato, all'imbocco dell'autostrada e in zona Carmine. Di appena 4 kg, Ninuccio, così come è stato ribattezzato dalle volontarie, ha circa 7 anni ed è stato messo alla porta dopo una vita trascorsa in famiglia.

Tranquillo e dolcissimo, Ninuccio merita una nuova casa: chiunque volesse adottarlo, può contattare anche a mezzo social Ilaria Daddi che gli ha trovato uno stallo temporaneo.