Cagnolino investito e gettato tra i rifiuti, Pinuccio ora cerca casa

È stato investito e poi, agonizzante, chiuso in una busta e lasciato vicino alla spazzatura. Ma è stato miracolosamente salvato, Pinuccio, il cagnolino di 7 anni soccorso da due ragazzi che lo hanno condotto in clinica dove è rimasto per una settimana, lottando tra la vita e la morte.

Pinuccio ce l'ha fatta. Ora si trova al Canile di Nocera Inferiore e, seppur zoppicando, è pronto a dirigersi tra le braccia della famiglia disposta ad accoglierlo e ad amarlo per sempre, come merita. Info: 347 6686666