Decidono di accoglierlo, ma poi ci ripensano: Bobby resta in canile, l'appello

Bagnetto fatto, documenti preparati e collare indossato: Bobby era pronto per essere accolto nella famiglia che aveva deciso di adottarlo. Ma, all'ultimo minuto, quelli che sarebbero dovuti diventare i suoi nuovi proprietari, sono venuti meno all'impegno, raccontando ai volontari che un amico aveva già regalato loro un altro cagnolino. Il piccolo segugio di 4 mesi, dunque, è stato ricondotto tristemente nel box del canile di Nocera Inferiore, da cui sognava di uscire per sempre. Urge una nuova famiglia per lo splendido amico di zampa. Info adozioni: 348 683 9811