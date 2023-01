"Salta" l'adozione per Vito: il cagnolone resta senza casa, l'appello

Ancora nessun lieto fine per Vito, un cagnolone ospite da anni del canile di Cava. Sabato mattina sarebbe dovuto partire per andare finalmente a casa sua: "Eravamo tutti molto ansiosi per questa partenza perché da quando la sua compagna di box da 5 anni, è stata adottata, lui resta ancora dietro la porta ad aspettare che lei torni - raccontano i volontari capitanati da Teresa Salsano - Ma il destino è stato beffardo con Vito: chi doveva adottarlo, ha avuto un problema dell'ultimo minuto". Così, anche l'occasione di avere una nuova famiglia, sabato è andata in fumo per l'amico di zampa.

Vito ha circa 5 anni e pesa solo 12 kg: è dolcissimo e ha tanto amore da dare, ma anche tanto bisogno di riceverne. Si trova in provincia di Salerno, ma viaggia per buona adozione al centro e nord Italia. Chiunque volesse regalargli un focolare, può inviare un messaggio whatsapp al 3318029453.