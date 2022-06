Sorpresa a Marna di Camerota, spunta il secondo nido di Caretta Caretta

La scorsa notte si è assistito ad una deposizione di uova di Caretta Caretta sulla spiaggia di Marina Camerota.

La curiosità

La tartaruga ha tentato di fare il nido ieri ben 5 volte ed è stata sempre disturbata. Finalmente, alla sesta risalita, è riuscita a deporre ben 123 uova, che sono state traslocate più in alto, sulla stessa spiaggia, per metterle al sicuro dalle mareggiate. E così i volontari hanno potuto assistere al quinto nido in Campania, il secondo in Cilento. Entrambi a Camerota.