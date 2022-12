Cava de' Tirreni: salvato un cagnolino finito in un dirupo

In azione, questa mattina, i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un cane caduto in un dirupo, a Cava, in località Tengana.

Il salvataggio

Accorgendosi dell'animale in difficoltà, un passante ha allertato le le guardie ecozoofile di Salerno Anpana che, giungendo sul posto con i caschi rossi e la polizia municipale, hanno tratto in salvo il cagnolino, riconsegnandolo alla proprietaria.