Si allontana dal giardino e scompare: appello per trovare Orso, un cagnolone di proprietà

A lanciare l'allarme, l'animalista Ilaria Daddi. Maschio di 6 anni micro-chippato ma non castrato, Orso (cane nero un foto in alto, ndr) è scomparso da 4 giorni circa, dopo essersi allontanato in zona montagna di Croce, a Salerno.

L'appello

Secondo la proprietaria può essere arrivato fino a Cava, Vietri e Capezzano, attraverso le zone collinari. Chiunque lo avvisti, può contattare a mezzo Facebook Ilaria Daddi.