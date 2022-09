Gettato in un canale e salvato in extremis dai vigili del fuoco: ora urge una casa per il cagnolone

È stato gettato in un canale da chi, privo di scrupoli, intendeva sbarazzarsene. Ma alcuni passanti lo hanno notato mentre annaspava ed è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco, a Battipaglia.

L'appello per l'adozione

Purtroppo per il cagnolone si aprono le porte di un canile dal quale, con molta probabilità, potrebbe non uscire più. Urge, dunque uno stallo o un'adozione per l'amico di zampa che merita un futuro migliore. Info: 334 752 3750