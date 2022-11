SOS per Turbo: l'appello della Lega del Cane per medicargli le zampette

Ha bisogno dell'aiuto dei più generosi, il piccolo Turbo che necessita di Sorfagen Spray per le medicazioni alle zampette posteriori. A lanciare l'allarme, la Lega del Cane: "Per ritiro e consegna si Salerno potete contattarci con messaggio whatsapp al 3293540802 o se preferite spedirlo, potrete farlo a Lega del cane di Salerno via Stefano Brun 9 84131 Salerno", si legge sulla pagina dell'associazione.