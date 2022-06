Abbandonati in uno scatolo, sotto il ponte dell'autostrada: salvati dei cagnolini in iperventilazione

Abbandonati in uno scatolo e lasciati morire di caldo: orrore, ieri, a Battipaglia. Intorno alle 19:30, una donna a passeggio con il proprio cane aveva notato dei guaiti provenire da uno scatolo, sotto al ponte dell'ingresso dell'autostrada. Da quello scatolo davvero molto piccolo, sono spuntati 4 cani di circa 3 mesi. Erano in iperventilazione e a rischio colpo di calore. I volontari giunti in loco hanno provveduto a idratarli, mentre la Polizia Municipale intervenuta immediatamente, ha preso in carico gli animali, portandoli al Comando e, per fortuna, grazie alla diffusione della news sui social, anziché in canile sono stati accolti dagli animalisti che ne seguiranno le adozioni.

L'appello

"Quale atto dovuto, provvederò a depositare denuncia per abbandono e maltrattamento di animali, sperando che le telecamere della città possano aiutare ad identificare l'autore di questo vile gesto", ha detto Alfredo Riccio, Dpa Onlus. Per adottare i cuccioli, è possibile inviare un messaggio su fb o instagram a Fred Riccio.