Caretta Caretta: il Cilento si conferma paradiso delle tartarughe, i nuovi nidi

Nuovi nidi in Cilento: a Camerota e a Palinuro, infatti, sono spuntati il lido numero 5 e il presunto lido numero 6. A Camerota, in particolare, confermato a cala del Cefalo, spiaggione del Mingardo, mentre a Palinuro sono state individuate tracce sulla spiaggia di Caprioli, presso il lido le Saline. Per quest'ultimo, tuttavia, si attendono conferme ufficiali. Volontari in fermento.