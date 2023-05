"Progetto Caretta in vista": l'incontro alla Lega Navale di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà il 19 maggio, alle 17.30, presso la Lega Navale di Salerno, al porto Masuccio Salernitano, la presentazione del progetto Caretta in Vista, monitoraggio e assistenza alla schiusa della Caretta caretta sul litorale campano. Un interessante incontro di sensibilizzazione e informazione sul mare salernitano e la presenza della tartaruga marina Caretta caretta. Il progetto coordinato dal Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, coinvolge molte associazioni tra cui NaturArt Salerno che da anni si occupa del progetto sul litorale salernitano.

INTERVENTI

Ing. Fabrizio Marotta Pres. Lega Navale Italiana Sez. Salerno

Saluti

Avv. Gianpiero Meo

Presidente Ass. Giuristi per l'Ambiente

Alfio Giannotti Presidente Ass. NaturArt Salerno - Attività volontariato “Caretta in Vista” sul litorale salernitano

Fulvio Maffucci Turtle Point SZN Anton Dohrn - Presentazione del progetto Caretta in Vista nell’ambito del Life Turtle Nest

Domenico Sgambati AMP Punta Campanella Recupero delle tartarughe nel Golfo di Salerno, collaborazione con i pescatori, attività di sensibilizzazione

Peppino Fiorillo Pres. Coop. Provinciale Pescatori Salerno

La pesca e le problematiche relative alla salvaguardia delle specie protette (tartarughe marine e cetacei)

viste dai pescatori

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ANTHROPICA” Viaggio nell’Italia del cambiamento ambientale di Emanuela Dottolo e Domenico D’Alelio –ricercatori della SZN Anton Dohrn

per info: info@naturart.it