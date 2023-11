Da Cava a Milano, ora rischia di tornare in canile: urge una casa per Carlos

Era stato accalappiato dalla Asl di competenza, finendo nel canile di Cava de' Tirreni a Salerno. Poi un barlume di speranza per l'adorabile cagnolone che è stato trasportato a Milano in stallo, nella speranza di una adozione. Ma, ad oggi, nessun lieto fine per Carlos: se la situazione non dovesse avere la tanto agognata svolta, dovrà tornare indietro, con tutte le tristi conseguenze che il box gli comporterebbe.

La storia

Nonostante tutto, Carlos, soprannominato il cercacoccole, non ha perso la speranza di essere accolto in una famiglia per il resto della sua vita. Quando era in canile, seppur sommerso di giochini dai volontari, l'amico di zampa restava sempre a guardare la porta del box, in attesa di una carezza e qualche coccola. Carlos è molto buono, giocherellone, già castrato e vaccinato, in ottime condizioni di salute. Chi volesse adottarlo, risparmiandogli un futuro di sofferenze e solitudine, può contattare il 3381410299.