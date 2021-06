La proprietaria è arrivata a promettere 1000 euro a chiunque lo ritrovi: l'ultima volta, Chicco è stato avvisato in via San Leonardo

Non è stato anche ritrovato Chicco, un tenero cagnolino smarrito a Salerno. La proprietaria è arrivata a promettere 1000 euro a chiunque lo ritrovi: l'ultima volta, Chicco è stato avvisato in via San Leonardo.

Chiunque lo vedesse può contattare la proprietaria al 3884416811.