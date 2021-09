Cilento, avvistato un cervo nobile: la foto va il giro dei social

Tanta curiosità nel Cilento, dov’è stato avvistato un esemplare di cervo nobile. Ad immortalarlo Antohony Merola, che ha pubblicato la fotografia che, da alcune ore, sta facendo il giro dei social. Il cervo è stato avvistato nella zona tra i comuni di Cannalonga, Novi Velia, Rofrano, Campora e Laurino.

Le caratteristiche

I maschi adulti possono essere lunghi sino a 2,55 m e alti, al garrese, sino a 1.50 m, con un peso che va da 200 a più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo solo eccezionalmente i 2 m di lunghezza e può raggiungere i 150 kg di peso. A queste misure va aggiunta la coda, che in ogni caso non supera i 20 cm di lunghezza. Generalmente, gli esemplari delle popolazioni dell'Europa orientale raggiungono dimensioni maggiori (ad esempio la sottospecie nominale raggiunge i cinque quintali di peso), mentre quelli dell'area mediterranea hanno dimensioni inferiori (ad esempio il cervo sardo non supera quasi mai il quintale di peso): tuttavia, se alimentati abbondantemente i cervi sono in grado di crescere ben al di sopra delle misure medie raggiungibili dalla popolazione in esame, mentre le popolazioni di qualsiasi sottospecie introdotte in altri Paesi possono rimanere di dimensioni molto contenute