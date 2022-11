Nel salernitano salvata una civetta intrappolata in una canna fumaria

I volontari del Noetaa (Nucleo Ente Operativo Tutela Animali Ambiente) di Capaccio Paestum-Agropoli hanno salvato una civetta rimasta intrappolata in una canna fumaria.

L'intervento

Dopo aver accertato la presenza della civetta in un caminetto chiuso dal vetro in un'abitazione a Capaccio Paestum, il vice coordinatore provinciale del Noetaa, Rosario Di Crisci, ha allertato l’Asl Veterinaria organizzando l’intervento. Il rapace, per fortuna, non aveva riportato alcun problema fisico. Per questo è stato possibile rilasciare la civetta in zona, che è tornata a volare in pochissimi secondi.