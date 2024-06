Colpi di calore e rischi per gli amici di zampa: come prevenirli

Il caldo eccessivo, soprattutto se associato a un alto tasso di umidità, può essere molto pericoloso per i nostri amici di zampa. Durante la stagione estiva la salute degli animali va quindi tutelata ancora di più. Infatti, in estate, anche gli animali domestici, così come l’uomo, possono andare incontro al colpo di calore o al colpo di sole, che può mettere seriamente in pericolo la loro vita. È importante sapere che cani e gatti non sudano, se non attraverso i polpastrelli, e la loro termoregolazione avviene quindi principalmente attraverso piccoli e frequenti atti respiratori, in modo da far passare velocemente l’aria sulle superfici umide del cavo orale e determinare così la dispersione del calore. Sono più predisposti al colpo di calore/di sole i cuccioli, gli animali anziani, le razze brachicefale (es. bulldog, gatti persiani ecc.), gli animali obesi e quelli affetti da malattie cardiocircolatorie e dell’apparato respiratorio.



Come prevenire il colpo di calore in cani e gatti

Assicurare a casa una temperatura costante, intorno a 22°- 24°C ma attenzione a non esporre in maniera diretta l’animale all’aria condizionata.

Abbassare le tapparelle e chiudere le tende nelle ore più calde.

Non confinare l'animale in una stanza chiusa.

Lasciare sempre a disposizione acqua fresca.

Posizionare la cuccia nella zona più fresca, ventilata e ombreggiata della casa; alzandola di qualche centimetro da terra

Creare una fresca area di comfort (tappetini refrigeranti o borsa del ghiaccio avvolta in un panno).

Rinfrescare l’animale strofinando collo, testa, ascelle e regione inguinale con un panno umido (MAI usare ghiaccio o acqua ghiacciata).

Evitare le passeggiate nelle ore più calde (si rischiano ustioni ai polpastrelli). Portare una bottiglietta di acqua non ghiacciata.

Non tosare l'animale: il mantello assolve ad una funzione termoregolatrice e filtra i raggi solari.

Non lasciarlo mai solo in auto: non è sufficiente lasciare i finestrini un poco aperti e neanche parcheggiare all’ombra, perché l’abitacolo del veicolo si riscalda rapidamente.

Cosa fare in caso di colpo di calore

Se l’animale manifesta qualche sintomo riferibile a colpo di calore (affanno, letargia, barcollamenti) contattare subito il veterinario.

Nell'attesa, è opportuno spostare rapidamente l'animale in ambiente fresco e ventilato.Raffreddarlo con acqua fredda ma non ghiacciata, bagnando le zampe e il corpo delicatamente, applicando panni bagnati al collo, alla testa, alle ascelle e alla regione inguinale. Monitorare la situazione per le successive 24-48 ore.