San Severino: primo raduno per cani da seguita su cinghiale, il concorso

Sabato 2 e domenica 3 settembre, a Mercato San Severino, si terrà il primo raduno per cani da seguita su cinghiale. Si tratta di un concorso a titolo nazionale, con il superamento di una prova attitudinale, che coinvolge esemplari provenienti da tutte le regioni italiane. E’ la prima volta che l’evento si tiene nella Valle dell’Irno.

La prova partirà alle ore 5.30 in via Roma 24 (presso il Bar In Centro). Le iscrizioni e i pagamenti saranno effettuati tramite il portale ENCI Prove. La manifestazione è stata organizzata dal Club Italiano Bleu De Gascogne – Sez. Provinciale di Salerno con il presidente Aurelio Giannattasio e il coordinamento di Gerardo Vernacchio, Nicola Giordano, Stefano Romano e dall’avvocato Michele Scafuro e dalla ASD Fidasc Segugisti Salernitani.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 328-6655902 (Aurelio Giannattasio) e 338-5944043 (Gerardo Vernacchio).