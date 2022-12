Tre cuccioli abbandonati vicino allo svincolo dell'Unisa: ora cercano casa

Tre cuccioli di pastore maremmano cercano ancora casa. Una possibilità che sembrava concreta è, infatti, venuta meno.

L'appello

Ritrovati venerdì mattina presso lo svincolo autostradale dell'Università di Salerno, dove erano stati abbandonati in uno scatolone, ora sono ospiti, in attesa di qualcuno che li adotti, nel campus universitario di Fisciano, nell'area dell'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, presso gli elicotteristi. La speranza è che qualcuno si interessi di loro offrendogli la possibilità di vivere in un luogo caldo e sicuro.