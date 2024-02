Cuccioli gettati in strada, come spazzatura, in provincia di Salerno: a Valva urge uno stallo per dei cagnolini di appena 10 giorni. "Chi sa come aiutare i poveri amici di coda che necessitano di urgente allattamento, può contattare con un messaggio su Whatsapp il numero 334 580 4095", ha detto una volontaria a mezzo social.