Nove cuccioli in cerca di casa nel salernitano: l'appello del canile di Cava

Ben 9 cuccioli da adottare, nel salernitano. Come segnala Teresa Salsano del canile di Cava de' Tirreni, la proprietaria di un terreno ha amorevolmente accudito e nutrito la mamma dei cagnolini che, tuttavia, necessitano urgentemente di una famiglia.

"La madre a fine allattamento verrà sterilizzata e questo post è stato fatto con anticipo così potete scegliere il cucciolo, possiamo conoscerci e nel frattempo dopo il primo vaccino saranno pronti per venire nelle vostre case. -continua Salsano - È una situazione di emergenza, vi preghiamo di adottare se potete. Saranno di futura taglia media da adulti. Per chi adottasse le femmine , alla sterilizzazione provvederemo noi". Per maggiori info: Rosa Salzano 3389695065.