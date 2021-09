Teneri cuccioli abbandonati in strada: appello per le adozioni

Nuovi cuccioli barbaramente abbandonati in provincia di Salerno. Una ragazza di buon cuore si sta prendendo cura di loro nutrendoli, ma sono accuditi in strada e rischiano davvero tanto. "Erano in 7, ne sono rimasti 5 - scrivono dalla Lega del Cane di Salerno - Non sappiamo che fine abbiano fatto due cuccioli. Aiutateci a farli adottare rapidamente prima che sia troppo tardi".

L'appello

Si tratta di 2 maschietti (Felipe e Ramon) e 3 femmine (Rosina, Felicia e Lolita): hanno circa 2 mesi e da adulti saranno una taglia media. Verranno affidati previa compilazione del questionario conoscitivo e dopo la visita preaffido di un volontario presso la abitazione degli interessati. "Abbiamo le ore contate, si preferiscono adozioni in zona data l’urgenza ma sono adottabili anche al centro/nord Italia (viaggiano con staffette autorizzate). Aiutateci". Per info, è possibile inviare un messaggio whatsapp al 3293540802 o una mail a info@legadelcane-sa.it