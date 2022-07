Sette cuccioli in cerca di casa a Salerno: l'appello per adottarli

Non si fermano gli abbandoni in provincia: al canile di Salerno, infatti, è arrivata una cucciolata in cerca di affetto. I sette pelosetti, 5 femmine e 2 maschi, sono stati abbandonati a Sordina ma, per fortuna, stanno tutti bene.

I cuccioli

Ai sette incroci di Maremmano, taglia grande da adulti, i volontari della Lega del Cane di Salerno li hanno affettuosamente ribattezzati con i colori Rosa, Viola, Azzurra, Bianca e Lilla le femminucce e Blu e Senape i maschietti.

Si trovano a Salerno e verranno affidati, previo controlli preaffido, con regolari vaccinazioni e microchip. Per informazioni ed adozioni: info@legadelcane-sa.it