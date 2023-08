Abbandonati in alcune cassette di plastica: cuccioli salvati e affidati a nuove famiglie

Erano stati rinchiusi in due cassette di plastica tenute insieme da uno spago, a Maiori. Ma il loro destino ha avuto una svolta grazie ai volontari dell'Enpa Costa d'Amalfi: i quattro cuccioli, ritrovati in località Vecite, erano stati condannati a morte certa, ma sono stati adottati.

Dopo averli curati e vaccinati, i volontari li hanno affidati a quattro famiglie di buon cuore. Non cessano, tuttavia, gli abbandoni e l'Enpa Costa d'Amalfi sta attualmente cercando casa per un'altra cucciola di 3 mesi, taglia piccola (vedi foto in basso): info tramite la pagina Facebook ENPA odv sez.Costa d'Amalfi