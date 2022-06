Gattino cieco in un parcheggio: i volontari "gli restituiscono" la vista, ora Puma cerca casa

Hanno salvato la vista e la vita ad un micino orfano, il responsabile comunale delle Colonie Feline di Battipaglia Alfredo Riccio e la volontaria Debora Greco. Il gattino di 2 mesi, ribattezzato Puma, simil Maine Coon, miagolova disperato qualche notte fa, in un parcheggio: all'arrivo dei volontari si è nascosto in un motore. Il cucciolo appariva cieco in quanto aveva la rinotracheite che non gli consentiva di aprire gli occhietti.

L'appello

I due animalisti, dunque, lo hanno recuperato e curato: ora il gattino è tornato in perfetta forma e non ha più problemi agli occhi. Ciò di cui ha bisogno è una famiglia che lo ami per la vita: si affida con profilassi veterinarie complete, preaffido e modulo di adozione. Info: 334 874 5458 (Piera)