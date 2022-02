La Campania vieta la gabbie, il commento di Animal Equality Italia

Anche la Campania sceglie di dire basta alle gabbie negli allevamenti. Animal Equality non può che sostenere questa scelta di civiltà a beneficio degli animali. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti. Il passo compiuto dal Consiglio campano è in linea l’iniziativa End the cage age, la campagna che ha raccolto 1,4 milioni di firme in tutta Europa per chiedere alla Commissione europea di eliminare le gabbie.

La Commissione UE ha approvato la richiesta ed entro il 2027 ogni animale allevato nell’Unione potrà vivere libero dalle gabbie. In Italia sono ancora molti i passi da compiere in questa direzione e la Campania, insieme all’Emilia Romagna che ha adottato la medesima scelta lo scorso anno, è ad oggi tra i capofila di questo importante cambiamento. Secondo il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, firmatario della mozione per il divieto delle gabbie: “In Campania gli animali ospitati all’interno degli allevamenti intensivi non saranno più costretti a vivere chiusi in gabbie, spesso anguste, o stipati in recinti sovraffollati, tra la melma e i loro stessi escrementi”.

Alice Trombetta, direttrice esecutiva di Animal Equality Italia: