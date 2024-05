Sorpresa a Salerno: un fagiano passeggia tra i pedoni in pieno centro

Sorpresa questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove un simpatico fagiano è stato avvistato mentre passeggiava lungo via Roma, a pochi metri da Palazzo di Città. Tanta curiosità tra pedoni, commercianti e residenti che si sono fermati a fotografarlo e ad osservarlo. Sul posto, successivamente, sono giunti i veterinari dell’Asl che, senza non poca difficoltà, sono riusciti ad acciuffarlo.