Micina intrappolata nel motore di un'auto in via Nizza: salvata, ora cerca una famiglia

Miagolava disperata perchè incastrata nel motore di un'auto, pare da giorni, una micina, in via Nizza. Sul posto, le animaliste Ilaria Daddi, Fulvia Ritonnale, Annabella Messina e Chicca Memoli che, non senza fatica, sono riuscite a trarre in salvo la gattina, affidandola alle cure veterinarie. Ora la piccola amica di zampa cerca una famiglia: chiunque volesse adottarla, può rivolgersi, a mezzo Facebook, a Ilaria Daddi o a Fulvia Ritonnale.