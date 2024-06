Anche il Canile di Cava De' Tirreni rilancia a mezzo social l'appello di aiuto per 4 gattini che si trovano nella Valle dell'Irno e che cercano casa. Abbandonati nelle scale di un palazzo, i micini necessitano di una famiglia in grado di amarli e accudirli per la vita. Per info: 3922008200? (Alessandra)